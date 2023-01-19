Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te ‘anne eli’ projesinden yararlanan gençlerin sofrasına konuk oldu

ANKA'da yer alan haberde, Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen insan odaklı projeleri inceledi. Gün boyunca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte projeleri yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, günü üniversite öğrencileri ile yemek yiyerek sonlandırdı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Kılıçdaroğlu, eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak amacıyla Ayazma Kültür Merkezi’nde yaşama geçirilen ‘Anne Eli’ projesi kapsamında sıcak yemeklerini yiyen üniversite öğrencilerinin sofrasına konuk oldu. Üniversitelilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, ‘Anne Eli’ hizmetinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.