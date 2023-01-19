19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te ‘anne eli’ projesinden yararlanan gençlerin sofrasına konuk oldu

Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te ‘anne eli’ projesinden yararlanan gençlerin sofrasına konuk oldu

İzmit Belediyesi’nin projelerini inceleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ‘Anne Eli’ projesinden yararlanan üniversite öğrencileri ile birlikte yemek yedi. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:04
Takip Et

Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te ‘anne eli’ projesinden yararlanan gençlerin sofrasına konuk oldu

Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te ‘anne eli’ projesinden yararlanan gençlerin sofrasına konuk oldu
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen insan odaklı projeleri inceledi. Gün boyunca Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte projeleri yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, günü üniversite öğrencileri ile yemek yiyerek sonlandırdı. 

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Kılıçdaroğlu, eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak amacıyla Ayazma Kültür Merkezi’nde yaşama geçirilen ‘Anne Eli’ projesi kapsamında sıcak yemeklerini yiyen üniversite öğrencilerinin sofrasına konuk oldu. Üniversitelilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, ‘Anne Eli’ hizmetinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.