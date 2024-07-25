Selvi'den Ankara'yı sarsan iddia! Yeni kasetlerin ne zaman geleceğini açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili ve Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül hakkındaki kaset iddiaları ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisine ait olduğu öne sürülen videonun tamamen montaj olduğunu belirten Sarıgül, bu tür manipülasyonların amacının kendisini hedef almak olduğunu belirtti.

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise siyasette yeni kasetlerin olduğuna dair bir iddiayı ortaya attı. Selvi'nin açıklamaları üzerine, Fatih Altaylı YouTube kanalında dikkat çeken bir konuşma yaptı. Altaylı, Selvi'nin "kaset" göndermelerine yanıt verirken, Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasının detaylarını da ilk kez açıkladı.

BAYKAL KASETİNE İLİŞKİN DETAYI ANLATTI

Fatih Altaylı, "Deniz Baykal'ın kaset meselesine dönelim. O kaset Deniz Baykal'ı koltuğundan etmişti. Bu kaseti ilk yayınlayan Akit TV'ydi. O esnada yayındaydım, bunu lanetlemiştim " dedi.

Altaylı, Abdülkadir Selvi’nin kasetler konusunda aldığı talimatlarla ilgili olarak, şunları söyledi: "Belli ki Abdülkadir Selvi talimatı almış, ben bunu da görebiliyorum. Bu yazıyı okuyunca aklıma geliyor ki demek ki kasetler hazır, kasetler hazırlanmış! Abdülkadir Selvi, bir şeyler yapıyor ama halkı da küçümsüyor, toplumun geri kalanının kendi zeka seviyesinde olduğunu düşünüyor muhtemelen"

MUSTAFA SARIGÜL KASET OLAYI NEDİR?

Şişli Belediye eski Başkanı ve Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ün adı skandal bir video ile gündeme gelmişti. Sosyal medyada yayılan videoda, Sarıgül olduğu iddia edilen bir kişinin başka bir erkekle (koruma polisi olduğu öne sürülmüştü) cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Sarıgül, bu video hakkında açıklama yaparak, söz konusu görüntülerin montaj olduğunu ve kendisinin hedef alındığını belirtti.