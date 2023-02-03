Çığ düşme anı cep telefonuyla görüntülend

İlçeye 30 mesafedeki Öveç köyü yolundaki enerji nakil hattında arıza ihbarı alan VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye gitti.

Ekiplerin arızaya müdahale ettiği sırada, karşı tepeden çığ düştü. Ekipler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Elektrik hattındaki arıza için bölgeye gittiklerini belirten görevliler, çalışma yaptıkları sırada çığın düştüğünü ancak bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.