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Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde nöbet tutan güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 3 güvenlik korucusu yaralanırken, bölgede bulunan 5 köpek de öldü.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:50
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Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı

Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı
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(DHA)- Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte köyde güvenlik korucularının nöbet tuttuğu yere yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu, nöbet tutan 3 güvenlik korucusu yaralandı, yanlarında bulunan 5 köpek de öldü.

Yaralılardan yüzüne cisim isabet eden bir güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevke edildi. Diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

 

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