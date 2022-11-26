Şemdinli'de, korucuların nöbet tuttuğu kulübeye yıldırım düştü; 3 yaralı

(DHA)- Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Akbal Köyü'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte köyde güvenlik korucularının nöbet tuttuğu yere yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu, nöbet tutan 3 güvenlik korucusu yaralandı, yanlarında bulunan 5 köpek de öldü.

Yaralılardan yüzüne cisim isabet eden bir güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevke edildi. Diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

