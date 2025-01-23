Semerkand, Avrupa ve Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Saida Mirziyoyeva, Avrupa Birliği’nin Özbekistan Büyükelçisi Toivo Klaar ile zirve hazırlıkları hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarını kendi Telegram kanalından paylaşan Mirziyoyeva, zirvenin önemine dikkat çekti.

“Sayın Klaar, reform çalışmalarımıza verdiği desteği bir kez daha teyit etti,” diyen Mirziyoyeva, iş birliğinin önemini vurguladı.

ZİRVE, TARİHİ VE STRATEJİK BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Nisan ayında düzenlenecek olan zirve, Semerkand’ın tarihi atmosferinde yapılacak. Özbekistan, bu önemli etkinlik sayesinde bölgedeki liderlik rolünü pekiştirmeyi ve Avrupa ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvede ekonomi, enerji ve güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİREN REFORMLAR

Mirziyoyeva’nın da belirttiği gibi, Özbekistan’ın kapsamlı reform çalışmaları Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Bu reformlar, sadece ülke içinde değil, uluslararası arenada da büyük takdir topluyor. Zirve, Özbekistan’ın reform çalışmalarını ve bölgesel iş birliği hedeflerini uluslararası alanda sergilemesi için bir fırsat olarak görülüyor.

SEMERKAND: DİPLOMASİ MERKEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Semerkand, sadece tarihi dokusuyla değil, stratejik konumuyla da zirve için ideal bir şehir olarak öne çıkıyor. Zirve kapsamında Avrupa ve Orta Asya’dan pek çok üst düzey yetkili ve liderin bir araya gelmesi bekleniyor.

AVRUPA VE ORTA ASYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Bu zirve, Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkeleri arasındaki bağları derinleştirme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İkili ilişkilerin ekonomik ve politik boyutlarının genişletilmesi, zirvenin temel hedefleri arasında yer alıyor.