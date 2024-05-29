Semicenk 'playback' eleştirilerine cevap verdi: "Bilette canlı söyleyecek diye bir bilgi var mıydı?"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Semicenk 'playback' eleştirilerine cevap verdi: "Bilette canlı söyleyecek diye bir bilgi var mıydı?"

Şarkıcı Semicenk'in konserinde playback kullanması, hayranlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Semicenk ise eleştirilere "Bilet alırken 'Canlı söyleyecek' diye bir bilgi var mıydı? 20 yıldır müzikle uğraşıyorum ben…" diyerek yanıt verdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay, Semicenk'in konserinde yaşandı. Cenk Baş'ın sahne adıyla tanınan Semicenk, konserinde playback kullanmasıyla hayranlarının tepkisini çekti.

Ünlü şarkıcının sahnede canlı söylemeyip playback yaptığı anlar, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bunun üzerine tepki gösteren hayranlarına Semicenk'in yanıtı ise gecikmedi.

Semicenk, "Satın aldığın bilette öyle bilgi var mıydı? Orkestrayla gelecek, çalacak buraya geldiğinde buranın konseptini bilmen gerekir. Burası club değil mi? Ben de emir eliyim anlayacağın ablacığım, bunu bana yapmayacaksın. Ben müziğe dün başlamadım. Elbette ki elimden gelenin en iyisini bana sunulan şartlarda yapmaya çalışacağım. Kusura bakma, özür dilerim ama bu hareketi de yakıştıramadım" şeklinde konuştu.

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