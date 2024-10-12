Semih Çelik'in ilk cinayetten sonra ne yaptığı ortaya çıktı. İkbal’in telefonu çözüldü

İstanbul’un Fatih ilçesinde surlardan atlayarak intihar eden ve öncesinde iki ayrı ilçede iki genç kızı vahşice öldüren Semih Çelik ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), Ayşenur Halil'i (19) ve İkbal Uzuner'i (19) öldürdü.

Önce Ayşenur Halil'i kendi yaşadığı Eyüp'teki evde boğazını keserek öldüren Çelik, Edirnekapı'daki surlarda buluştuğu İkbal Uzuner'i de vahşice katletti.

Semih Çelik ardından surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan çifte cinayette, yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre yaşamını yitiren genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü.

Ayşenur Halil'in kullandığı iPhone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin sürdüğü ifade edildi. Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü belirtildi.

FIRINDAN EKMEK ALMAYA GİTMİŞLER

Yapılan incelemeler kapsamında katil Semih Çelik'in Ayşenur Halil' ile dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için beraber bir fırına giderek ekmek aldıkları ortaya çıktı. İkilinin fırına beraber gittikleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerine de yansıdı.

İLK CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA POLİSİ ARAMIŞ

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği ortaya çıktı.