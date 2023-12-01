Semih Kaya ilk kez konuştu. Erzan “Beni dövdü, zorla para aldı” demişti

Futbol dünyasının ünlü isimlerini "Fatih Terim Fonu" adı altında ponzi sistemiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın, kendisini dövüp zorla para aldığını öne sürdüğü eski futbolcu Semih Kaya sessizliğini bozdu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuşan Kaya, "Benim Yaptığım da saçmalık... Bankada resmi bir şey olduğuna inandırıldıktan sonra ne yapabilirsiniz ki?" dedi.

Mengü'nün tamamını bugün yayınlayacağı söyleşinin tanıtımına göre Semih Kaya "Seçil Erzan'ın kapısına gittim, bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.

ERZAN 'BENİ DÖVDÜ, ZORLA PARA ALDI' DEMİŞTİ

Seçil Erzan ifadesinde, fondan kar elde eden ender isimlerden olduğu iddia edilen Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldığını ve geri ödeme olarak 5 milyon 700 bin dolar verdiğini söylemişti.

Erzan, "Kaya'ya fazladan ödediğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Buna rağmen yakamı kurtaramadım. Ana paraya ilişkin alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, tehdit ederek zorla para aldı." demişti.