Semih Kılıçsoy Cagliari’de yedek kulübesine hapsoldu

Serie A ekibi Cagliari’de forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, yeni takımında aradığı şansı bulamadı. 5 haftalık periyotta yalnızca 25 dakika süre alan Semih, 3 maçta yedek kulübesinde kaldı.

Serie A’da sezonun ilk haftaları geride kalırken, Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy beklediği süreleri bulmakta zorlanıyor. Inter karşısında da forma şansı bulamayan genç oyuncu, kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gördüğü İtalya macerasına soru işaretleriyle başladı.

SERIE A'DA 2 MAÇTA TOPLAM 25 DAKİKA OYNADI

Cagliari’nin oynadığı 5 lig maçında Semih Kılıçsoy’un süre istatistikleri dikkat çekti. 3 karşılaşmada yedek kulübesinden çıkamayan 18 yaşındaki milli oyuncu yalnızca 2 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda ise toplamda 25 dakika sahada kalabilen Semih, henüz skora katkı sağlayamadı.

INTER MAÇINDA FORMA ŞANSI BULAMADI

Cagliari’nin Serie A’nın 5. haftasında Inter’i konuk ettiği mücadelede de yedek soyunan Semih, süre alamadı. Unipol Domus Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Inter, Lautaro Martinez ve Esposito’nun golleriyle 2-0 kazandı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken Semih maçı kenardan takip etti.

