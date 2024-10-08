Semih Kılıçsoy neden oynamıyor? İşte perde arkasında yaşananlar

Beşiktaş’ın altyapısından çıkan Semih Kılıçsoy, geçen sezon oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakırken yeni sezona da oldukça formda başladı. Teknik Direktör van Bronckhorst, genç yıldıza sol kanatta görev verirken son haftalarda formaya hasret kalması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Son olarak Gaziantep FK karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonrası tepkilerin dozu iyice arttı. Herkes Hollandalı teknik adamın Semih’i neden oynatmadığını sorgularken perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

PERDE ARKASINDA YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Teknik Direktör van Bronckhorst'un Semih’in antrenman performansından memnun olmadığı öğrenildi. Golcü oyuncunun taktik antrenmanlarda ve çift kale maçlarda Hollandalı teknik adamın isteklerini tam olarak yerine getirmediği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın Semih ile ilgili önyargısının olmadığı genç golcünün eksiklerini gidermesi sonrası formasına kavuşacağı değerlendiriliyor. Öte yandan van Bronckhorst'un Semih’e milli ara sonrası daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçı sonrası Semih Kılıçsoy ile ilgili yaptığı açıklamada genç golcünün bu sene çok daha iyi bir oyuncu olacağını vurgulamıştı. Hollandalı teknik adam, “Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir” ifadelerini kullanmıştı.