Semih Kılıçsoy Premier Lige

Kaynak: Haber Merkezi
Semih Kılıçsoy Premier Lige
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham United'ın gündemine geldi.



İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; West Ham United, Michail Antonio'nun ilerleyen yaşı sebebiyle genç bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

FORVET ARIYORLAR

Haberde, West Ham'ın güçlü fiziği sebebiyle oyun anlayışına uyacağını düşündüğü Semih Kılıçsoy, Londra ekibinin transfer listesinde en üst sıralara çıkmış durumda.

25-30 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Beşiktaş Kulübü'nün Semih Kılıçsoy için gelecek 25-30 milyon euro bandındaki teklifleri kabul etmeyi planladığı ifade edilirken, West Ham'ın yakın zamanda siyah-beyazlı ekibe teklifte bulunmaya hazırlandığı yazıldı.

Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilen Semih için forma şansı giymesi en muhtemel kulübün West Ham olduğu ve Londra ekibinin de bunu avantaja çevirerek Semih'i ikna etmek istediği kaydedildi.

18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 2 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Ali Koç kararını verdi
Hasan Arat köşeye sıkıştı. Alman basını açıkladı
Son Haberler
AKP’li başkanın makam aracı yayalara çarptı. Yaralılar var Yerel Haberler
AKP’li başkanın makam aracı yayalara çarptı. Yaralılar var
Avcılar'da 6 katlı binanın balkonu çöktü: Tahliye kararı verildi Yerel Haberler
Avcılar'da 6 katlı binanın balkonu çöktü: Tahliye kararı verildi
Bahisçi futbolcuya şartlı af çıktı Spor
Bahisçi futbolcuya şartlı af çıktı
Kazakistan, Hazar Denizi'ne 1 milyar metreküp su akıttı Dünya
Kazakistan, Hazar Denizi'ne 1 milyar metreküp su akıttı
Paraşüt kazasında yaralanan şahsı UMKE ve JAK ekipleri kurtardı Yerel Haberler
Paraşüt kazasında yaralanan şahsı UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı: Fethiye-Kumluca arasında dikkat Gündem
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı: Fethiye-Kumluca arasında dikkat
ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi Dünya
ABD'li yetkili, nükleer silah kullanımını yapay zekaya bırakmayacaklarını söyledi