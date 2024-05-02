Semih Kılıçsoy Premier Lige





İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; West Ham United, Michail Antonio'nun ilerleyen yaşı sebebiyle genç bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



FORVET ARIYORLAR



Haberde, West Ham'ın güçlü fiziği sebebiyle oyun anlayışına uyacağını düşündüğü Semih Kılıçsoy, Londra ekibinin transfer listesinde en üst sıralara çıkmış durumda.



25-30 MİLYON EURO



Öte yandan haberde, Beşiktaş Kulübü'nün Semih Kılıçsoy için gelecek 25-30 milyon euro bandındaki teklifleri kabul etmeyi planladığı ifade edilirken, West Ham'ın yakın zamanda siyah-beyazlı ekibe teklifte bulunmaya hazırlandığı yazıldı.



Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtilen Semih için forma şansı giymesi en muhtemel kulübün West Ham olduğu ve Londra ekibinin de bunu avantaja çevirerek Semih'i ikna etmek istediği kaydedildi.



18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 2 asist kaydetti.