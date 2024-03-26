Semih Kılıçsoy yine şov yaptı. İtalya'dan Montella'ya selam gönderdi

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Semih Kılıçsoy yine şov yaptı. İtalya'dan Montella'ya selam gönderdi
Montella tarafından A Milli Takım'a davet edilip daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, Gürcistan'ın ardından İtalya'yı da avladı.

Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Semih Kılıçsoy, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

İlk kez bu mutluluğu yaşayan Semih daha sonra flaş bir kararla İtalyan hoca tarafından Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.

Beşiktaş cephesi bu karara sert tepki gösterirken, Semih Kılıçsoy sahada şov yapmaya devam ediyor.

22 Mart'ta Gürcistan ile oynanan özel maçta 2-1'lik galibiyete 1 golle katkı sağlayan Semih bugün de İtalya'da sahneye çıktı.

Ümit Milli Takım; 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İtalya'nın golü 50. dakikada Daniele Ghilardi ile gelirken, Milliler, 90+1'nci dakikada Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi.

Semih Kılıçsoy, bu golle birlikte genç milli takımlarda çıktığı 29 maçta 23 gol kaydetti.

Bu arada Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 36. dakikasında penaltı kaçırdı.

Milliler, bu sonuçla birlikte altıncı maçlar sonunda puanını 7 yaptı. İtalya ise puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü.

Grubun yedinci karşılaşmasında Türkiye, evinde İrlanda U21 takımını ağırlayacak. İtalya U21, evinde San Marino U21'i konuk edecek.

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