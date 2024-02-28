Semih Kılıçsoy yolcudur abbas bağlasan durmaz! İngilizler geliyor

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un mütniş çıkışı Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözünden kaçmadı.

Almanya'nın Dortmund Kulübü'nün harekete geçtiği belirtilirken, İngiltere'nin dev kulübü Arsenal'in daha da önemli bir adım atarak temsilcilerini İstanbul'a göndermeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Arsenal'in temsilcilerinin bu akşamki Konyaspor ve hafta sonundaki Galatasaray maçlarında Semih Kılıçsoy'u izleyecekleri, bu arada siyah beyazlı kulüple de görüşme yapacakları ileri sürüldü.

18 yaşındaki Semih, bu sezon 14 maçta 9 gol attı.

Arsenal'in kadrosuna katmayı kararlaştırması halinde Beşiktaş'ın genç futbolcuyu kadrosunda tutamayacağı da belirtildi.