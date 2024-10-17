Semih Kılıçsoy’a dev kulüpten teklif geldi. İşte Beşiktaş’ın yanıtı

Beşiktaş’ın altyapısından yetiştirdiği genç yıldız Semih Kılıçsoy sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Teknik Direktörü van Bronckhorst’un önümüzdeki maçlarda yeniden forma vermesi bekleyen genç yıldıza Avrupa’dan 2 teklif geldiği öğrenildi.

Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan devi Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü. Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi.

Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.