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Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'dan kötü haber. Sosyal medyadan duyurdu

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanacağı ortaya çıktı. İlk açıklama Kurretülayn Matur'dan geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:23
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Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanıyor! İlk açıklama geldi

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'dan kötü haber. Sosyal medyadan duyurdu
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Katıldıkları Ütopya programında tanışan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur, bir süre sonra evlenmişti. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin boşanacağı ortaya çıktı.

Kurretülayn Matur, Instagram'dan açıklama yaptı. Matur, "Son çıkan haberlerin doğru olup olmadığını sormuşsunuz, boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" dedi. 
Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık haberlerinin çıkmasına neden olmuştu. 

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