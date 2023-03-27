Semih Şentürk'ten Arda Güler'e övgü seli: Benden sonra o konuşuluyor

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, Ay-Yıldızlılar'ın Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi RadyoGol'e konuştu.



"KAZANDIK AMA MİLLİ TAKIMI BEĞENMEDİM"

A Milli Takım'ın, Ermenistan'ı 2-1 yendiği maçı değerlendiren Semih Şentürk, "Milli Takım genç, yeni jenerasyon. Kuntz'un maç sonrası söylediği gibi Milli Takımı o maçta çok beğenmedim. Sonuçta bir kalitemiz var. Bunun üstüne coşkuyu, birlikte hareket etmeyi koymamız gerekiyor. Orada 'nasıl olsa kazanırız 'havamız vardı. Ancak bazen sert bir rakip çıkar. Hırvatistan'la oynayacağız. Kazandık ama Milli Takımı beğenmedim." dedi.

"BENDEN SONRA BİR TEK ARDA KONUŞULUYOR"

Fenerbahçe U16 Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Semih Şentürk, "Genç golcüleri mi yetiştiriyorsun?" sorusuna "2-3 tane var. Son maçta Bora çıktı. Güzel çocuklar geliyor. Tek temennim onlara süre verilmesi. Benden sonra bir tek Arda konuşuluyor. Arda Güler'le 6 ay çalışma fırsatım oldu. Yardımcı antrenördüm. Zaten belli ediyordu. Sadece üstüne fiziki gelişmesini koymasını söylüyordum. Koyarsa Avrupa'ya çok büyük transfer yapabilir. Şımaracak bir çocuk değil. Onu gözlemledim. Çevresindeki insanlar önemli ama çok da güzel annesi babası var. Onu iyi yönlendiriyorlar. Daha fazla süre almalı. Daha fazla süre alırsa daha güzel şeyler yapacağına şüphem yok." yanıtını verdi.