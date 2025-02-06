Semih Yalçın, Bahçeli'nin neden rahatsızlandığını açıkladı: Sürdürülen tedaviye rağmen...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığından ötürü dün hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. İddia üzerine Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, hastaneye rutin kontrol için kaldırıldığını belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Bahçeli’nin rahatsızlığına ilişkin, “Öksürüğünün geçmemesi üzerine hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır” dedi.

YALÇIN: ÖKSÜRÜĞÜNÜN GEÇMEMESİ ÜZERİNE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: SİZİN İÇİN GÖKTEN KEMİK YAĞMAYACAK

MHP’nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mesnetsiz bir haberle Sayın Genel Başkanımızı hedef alarak, rutin bir sağlık kontrolünü dahi böylesine velveleye veren Halk Tv ve İsmail Saymaz, unutmamalıdır ki Anadolu’nun engin irfanı her daim haklı çıkar; bu meselede de bir kez daha gördüğümüz gibi sizin için gökten kemik yağmayacak…” dedi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇELİKER: TEKRAR MESAİSİNE DEVAM EDECEKTİR

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.