Semt pazarı boş mallar tezgahta kaldı

Kaynak: İHA
Semt pazarı boş mallar tezgahta kaldı
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde kurulan pazarın, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri aktif olan hareketliliği bu kez durdu.

Boş kalan pazarın sebebi, vatandaşların bayram dönüşünde olmalarına bağlandı. Bu durum, esnafların istedikleri satışı gerçekleştirememesine neden oldu. Özellikle pazara olan ilginin azalmasıyla birlikte tezgahlardaki ürün fiyatlarında da düşüş gözlendi.

Pazarda satılan ürünlerdeki fiyatlar, önümüzdeki günlerle karşılaştırıldığında daha düşük seviyede olduğu görüldü. Patates 15 lira, biber 40 lira, marul 10 lira, portakal 20 lira, elma 25 lira, domates 50 lira ve salatalık ise 15 liradan alıcı buldu.

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