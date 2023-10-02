Sen insan mısın? Aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi

Bunun adı canilik. Başka bir şey olamaz. Çünkü bunu insan olan yapmaz. Kendini insan sanan bir kamyonet sürücüsü aracın arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.