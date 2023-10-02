Sen insan mısın? Aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi

Bunun adı canilik. Başka bir şey olamaz. Çünkü bunu insan olan yapmaz. Kendini insan sanan bir kamyonet sürücüsü aracın arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

KAYNAK: İHA
Sen insan mısın? Aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi

Yürek yakan bu vahşetin adresi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi...Kendini insan zanneden iki ayaklı minibüs sürücüsü, aracın arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde dehşet uyandıran bir olay meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 REG 90 plakalı minibüsün arkasına iple bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Kilometrelerce yolda sürüklenen köpeğin cansız bedenini gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Minibüsün Danacı köyünden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine seyrettiği öğrenildi.

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