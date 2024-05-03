Sen misin ıstakoz ve torpil haberi yapan? RTÜK iki kanala ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 ve NOW’a ceza yağdırdı. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurdu.

İlhan Taşçı’nın yaptığı paylaşıma göre, RTÜK, TELE1’e verdiği para cezasının gerekçesi olarak, canlı yayına katılan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu’nun bazı siyasetçiler için yaptığı “sarayın kapıkulu” ifadesini gösterdi. RTÜK, bu ifadeler sebebiyle, TELE1’e yüzde 2 para cezası verdi.

ISTAKOZ VE TORPİL HABERLERİ SEBEBİYLE

Taşçı, yaptığı açıklamada, RTÜK’ün NOW’a verdiği cezanın gerekçesi olarak, Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Bilal Erdoğan ile AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımına ilişkin yazışmasının cep telefonu görüntüsünü haberleştirmesini gösterdi ve NOW’a yüzde 2 para cezası verdi.

İlhan Taşçı, yaptığı paylaşımda, “Adalet Bakan Yardımcısının görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığına ilişkin cep telefonu görüntülerini yayınlaması nedeniyle de Now Tv’ye yüzde 2 para cezası verdi. Tele1’e konuk olarak katılan Rıfat Serdaroğlu’nun kimi siyasetçiler için ‘sarayın kapıkulu’ değerlendirmeleri nedeniyle eleştiri sınırını aşmaktan yüzde 2 para cezasına karar verdi.” ifadelerini kullandı.