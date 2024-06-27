Sen ne yaptın İsmail Yüksek

Türkiye dün akşam oynanan Çekya maçına kilitlenmişti. Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanılan maç ilginç anlara sahne oldu.
Maçın 75.dakikasında Arda Güler’in yerine oyuna giren Cenk Tosun, Orkun Kökçü’nün asistiyle takımına öne geçiren golü atmıştı.
Tosun’un golüyle büyük bir sevinç yaşayan Milli Takım’da yedek kulübesinde bulunan oyuncular da sahaya girdi.
Futbolcular golü atan takım arkadaşları Cenk Tosun’un üzerine atladı.
ELİYLE SAÇ TOPİĞİNİ SİLDİ
Gol sonrası İsmail Yüksek de yedek kulübesinden ayağındaki terliklerle koşarak sahaya girdi.
Cenk Tosun’un kafasındaki saç topiğini eliyle silen İsmail Yüksek, izleyenleri gülümsetti.
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