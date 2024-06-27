Sen ne yaptın İsmail Yüksek

Düzenleme: Ayşe Memiş
Sen ne yaptın İsmail Yüksek

A Milli Futbol Takımı’nın Çekya karşısındaki 2.golü sonrasında Cenk Tosun ile İsmail Yüksek arasında ilginç bir an yaşandı.

Türkiye dün akşam oynanan Çekya maçına kilitlenmişti. Hakan Çalhanoğlu ile Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanılan maç ilginç anlara sahne oldu.

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Maçın 75.dakikasında Arda Güler’in yerine oyuna giren Cenk Tosun, Orkun Kökçü’nün asistiyle takımına öne geçiren golü atmıştı.

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Tosun’un golüyle büyük bir sevinç yaşayan Milli Takım’da yedek kulübesinde bulunan oyuncular da sahaya girdi.

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Futbolcular golü atan takım arkadaşları Cenk Tosun’un üzerine atladı.

s1.jpgELİYLE SAÇ TOPİĞİNİ SİLDİ

Gol sonrası İsmail Yüksek de yedek kulübesinden ayağındaki terliklerle koşarak sahaya girdi.

Cenk Tosun’un kafasındaki saç topiğini eliyle silen İsmail Yüksek, izleyenleri gülümsetti.

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