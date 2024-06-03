Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi

"Yüzler Gazze" adlı uluslararası bir sivil toplum örgütü, Nanterre'de Sen Nehri'nin yanındaki bir limanda "Sen Nehri'nde Gazze: Hayatı Sevmek" temalı bir etkinlik düzenleyerek Filistin'e destek oldu.
Katılımcılar, limandaki bir gemiyi Filistin bayrakları ile süsledi.
İsrail ve Batı ülkelerine karşı çıkan göstericiler, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.
Eylemciler, nehir çevresinde toplanıp Filistin kültürüne özgü şarkılar ve şiirler okudu.
Gazze'de İsrail saldırıları başladığından bu yana hayatını kaybeden Filistinli çocukların anıldığı etkinlikte "Gazze için Ateşkes" ve "Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşındı.
Etkinlik sonrasında gemi, Nanterre'den ayrılarak Sen Nehri boyunca Ivry-sur-Seine limanına doğru hareket etti.