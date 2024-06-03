Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi

Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi
Kaynak: AA

Fransa'nın Nanterre şehrinde, Sen Nehri'nin kenarında bulunan bir limanda toplanan yüzlerce insan, Filistin için destek gösterisi gerçekleştirdi.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 1

"Yüzler Gazze" adlı uluslararası bir sivil toplum örgütü, Nanterre'de Sen Nehri'nin yanındaki bir limanda "Sen Nehri'nde Gazze: Hayatı Sevmek" temalı bir etkinlik düzenleyerek Filistin'e destek oldu.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 2

Katılımcılar, limandaki bir gemiyi Filistin bayrakları ile süsledi.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 3

İsrail ve Batı ülkelerine karşı çıkan göstericiler, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 4

Eylemciler, nehir çevresinde toplanıp Filistin kültürüne özgü şarkılar ve şiirler okudu.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 5

Gazze'de İsrail saldırıları başladığından bu yana hayatını kaybeden Filistinli çocukların anıldığı etkinlikte "Gazze için Ateşkes" ve "Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşındı.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 6

Etkinlik sonrasında gemi, Nanterre'den ayrılarak Sen Nehri boyunca Ivry-sur-Seine limanına doğru hareket etti.

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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 7
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 8
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 9
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 10
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 11
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 12
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 13
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 14
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Sen Nehri'nde Filistin'e destek gösterisi 15
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