Sen neymişsin be Neriman

Defalarca kez milli takımda da forma giyen voleybolcu Neriman Özsoy, 36 yaşında THY ile sözleşme yaptı.

Geçen sezon geldiği takımın vazgeçilmezi olan Neriman Özsoy, yaşına rağmen gençlere taş çıkarttı.

Neriman, kariyerine Eczacıbaşı'nda başladı.

Uraloçka, Karşıya, tekrar Eczacıbaşı, Despar Peruguia, Dinamo Krasnodar, Galatasaray, Imaco, Modena, Toyota Body Queenseis, Red Rıochets, Minas, Denso Airybees gibi takımlarda da forma giyerken, Japonya'dan Brezilya'ya kadar dünyaın dört bir yanında forma giydi.

Her gittiği takımda başarılı olan ve kupalar kazanan Neriman, geçen sezon THY ile anlaşarak Türkiye'ye dönmüştü.

36 yaşında ve 1,88 boyundaki smaçör, formuyla geçen sezon da dikkat çekmişti.