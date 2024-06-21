Sen neymişsin Zehra Güneş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sen neymişsin Zehra Güneş

Milli voleybolcu Zehra Güneş yine gündemde.

Filenin Sultanları geçen yıl Milletler Ligi şampiyonu olmuştu.

Bu yıl da şampiyonluğun favorisiydi.

Ancak işler istediği gibi gitmedi.

Özellikle de Zehra Güneş sakatlandıktan sonra... Milliler beklenmedik yenilgiler aldılar. Son olarak da Polonya'ya yenilerek elendiler.

Bu da Zehra Güneş'in milli takım için ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Bir de üstüne Hande Baladın'ın sakatlanıp maçların oynandığı Tayland'tan İstanbul'a dönmesinden sonra daha da eksildi.

"Sen neymişsin ah be Zehra Güneş" diye yorumlar yapılırken, Zehra Güneş ile Hande Baladın'ın sadece iyi oynamalarının değil takım ruhunu yaşatmalarının da çon önemli olduğu vurgulandı.

Yapılan paylaşımlarda Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın kötü anlarda hırslarıyla takımı ayağa kaldırdıkları belirtildi.

İki oyuncunun da Paris Olimpiyat Oyunları'na yetişecek olmaları ise teselli oldu.

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