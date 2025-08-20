Sendikalar zam teklifini kabul etmemişti! İktidardan ilk açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal diyalog, karşılıklı anlayış, hak ve menfaatlerin korunarak genişletilmesi doğrultusunda çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduklarını dile getiren Işıkhan, "Memurlarımızın haklarını genişletmek" için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalar neticesinde çalışmalarını iki perspektifte sürdürdüklerini belirten Bakan Işıkhan, "Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç, kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarımızla büyük oranda uzlaşma sağladığımızı özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;

"4 milyondan fazla çalışanımız sendikalarımızın çatısı altında, hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Büro ve bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, eğitim öğretim, bilim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri. Tüm kamu görevlilerimiz bu hizmet kollarında çalışmalarını sürdürürken ben gerçekten kendilerine teşekkür etmek istiyorum."

"TAHKİM SÜRECİ SÖZ KONUSU"

Işıkhan, oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığı için tahkim sürecini söz konusu olduğunu kaydetti. Nihai kararın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayan Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık" ifadelerini kullandı.