Senegal'de mobil veri kesildi

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasının ardından çıkabilecek sokak olayları gerekçe gösterilerek ülkede mobil veri bağlantısı kesildi.

KAYNAK: AA
Senegal'de mobil veri kesildi

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına mobil verinin geçici süreliğine kesildiği duyuruldu.

Öte yandan, 28 Temmuz Cuma kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınan Sonko'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sonko, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dün itibarıyla açlık grevine başladığını duyurdu ve tüm siyasi tutukluları aynı şeyi yapmaya çağırdı.

SONKO'YA YENİ SUÇLAMALAR

Sonko, verdiği ifadeye göre, 28 Temmuz'da namaz dönüşünde, evinin önünde cep telefonuyla video kaydı yaptığını iddia ettiği jandarmanın telefonunu zorla alarak, görüntüleri silmesini istedi.

Jandarmanın görüntüleri silmemesi üzerine Sonko telefonu evine götürdü. Bunun üzerine güvenlik güçleri Sonko'yu evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Sonko, gözaltına alınmadan hemen önce Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla halka eylem çağrısı yaptı.

Dakar Savcılığı da Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma", "devlet güvenliğini tehlikeye atma", "devlet otoritesine karşı komplo", "hırsızlık" da dahil bir dizi suçlamada bulundu.

2 YIL HAPİS CEZASI

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da görülen duruşmada, 2021'de hakkında açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine karşın hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar polis kordonu altında tutulmuştu.

Evinin önündeki güvenlik önlemleri 24 Temmuz sabahı kaldırılmış ancak Sonko tutuklanmamıştı.

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