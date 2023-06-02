Senegal’de sokaklar karıştı. Halk sokağa indi

Senegal’de mahkemenin muhalefet lideri Ousmane Sonko'yu 2 yıl hapis cezasına çarptırmasının ardından Sonko’nun destekçileri sokağa inerek polisle çatıştı.

Senegal’de sokaklar karıştı. Halk sokağa indi

Senegal’de 2021 yılında masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan muhalefet lideri Ousmane Sonko hakkındaki mahkeme kararının açıklamasının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Mahkeme, 48 yaşındaki Sonko’yu tecavüz suçlamasından beraat ettirirken, 21 yaşından küçük kişilere karşı ahlaksız davranış olarak tanımlanan ayrı bir suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sonko'nun partisi PASTEF kararın ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğu belirterek, parti destekçileri "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırdı.

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SONKO DESTEKÇİLERİ SOKAĞA İNDİ

Suçlamaları reddederek, davanın siyasi amaçlı olduğunu savunan Sonko, duruşmaya katılmazken, destekçileri sokağa inerek polisle çatıştı. Sonko destekçileri, polise taş atarak, otobüsleri ateşe verdi. Polis, ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sonko’nun avukatlarından Bamba Ciss, Senegal'in seçim yasasını gerekçe göstererek, "Bu suçla Sonko aday olamaz" dedi.

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POLİS, SONKO’NUN EVİNİN ETRAFINA KONUŞLANDIRILDI

Adalet Bakanı Ismaila Madior Fall, Sonko’nun her an hapse atılabileceğini ve polisin kamu güvenliği gerekçesiyle Sonko’nun başkent Dakar'daki evinin etrafına konuşlandırıldığını söyledi. Fall, "Bugün, daha önce hiç yaşamadığımız bir şey var. Ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir isyan projesi" dedi.

(İHA)

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