Senegal'deki düzensiz göçmenleri taşıyan teknede facia: 8 Ölü

Senegal'den İspanya'ya düzensiz göç etmek isteyenleri taşıyan bir tekne, ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kenti açıklarında alabora oldu. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'deki düzensiz göçmenleri taşıyan teknede facia: 8 Ölü

İçişleri Bakanlığı, teknenin ülkenin güneyindeki Kafountine köyünden Kanarya Adaları'na doğru yola çıktığını açıkladı. Teknede 60 kişi bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome, olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını takip etti. Diome, 8 kişinin cesedinin bulunduğunu, diğer yolcuların akıbetinin ise henüz bilinmediğini söyledi.

Atlantik'te Kaybolan 3 Tekne

Bu arada, İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar), geçen ay Kafountine açıklarından yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu duyurmuştu.

Senegal Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiayı reddederek, Fas kara sularında 260 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirmişti. Kurtarılan göçmenlerin kaybolan teknelerdeki yolcular olup olmadığı ise netleşmedi.

"Ya İspanya ya Ölüm"

Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapılardan biri olan Kanarya Adaları, özellikle Senegal'deki işsiz gençlerin hedefi haline geldi.

Endüstriyel balıkçılığın yaygınlaşması nedeniyle geçim kaynağını kaybeden gençler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi, ülkede artan kaçak göç sorununu özetliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na gitmek için yaklaşık 1700 kilometrelik bir mesafe kat etmek gerekiyor. Bu yolculuk, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün arasında sürüyor.

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