Senegalli ressam, depremzedeler için bir eserini bağışladı

AA'da yer alan haberde, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayan Kasse, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman’a başsağlığı dileğinde bulundu.



Kasse, "İklim değişikliği" isimli yaklaşık 11 bin dolar değerindeki tablosunu, depremzedeler yararına satılmak üzere Sağman’a teslim etti.



Sağman’ın yaptığı dayanışma çağrısını duyduğunu belirten Kasse, hemen harekete geçtiğini kaydetti.



Kasse, “Acınızı paylaşmak ve dayanışma göstermek için eserimi bağışlamaya karar verdim. Bugün Türkiye böyle bir trajedi yaşıyor ama yarın bir başka ülke de olabilir.” dedi.



Sağman da “23 Şubat’ta Büyükelçiliğimizde Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumlarımızla bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte Senegalli sanatçılar ve sporcuların yapacakları bağışları açık arttırmayla satıp, depremzedelerimizin hayatını bir nebze de olsun kolaylaştırmak istiyoruz.” diye konuştu.