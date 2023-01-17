17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener canlı yayında CHP’nibn Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Şener, "Henüz resmi olarak açıklanmasa da görünürde aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:01
Takip Et

Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
+
Aa
-

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı" tartışmalarına ilişkin "Henüz resmi olarak açıklanmasa da görünürde aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ortak aday mı çoklu aday mı tercih edileceği ve Cumhur İttifakı'nın konuya ilişkin masanın liderlerine eleştirileri sürerken, kamuoyu merakı da giderek artıyor. Gündemden düşmeyen konuya ilişkin son olarak, CHP kanadından dikkat çeken bir yorum geldi.

Fox Tv'de 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programının konuğu olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, aday tartışmalarıyla ilgili bir soruya "Henüz resmi olarak açıklanmasa da görünürde aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" şeklinde yanıt verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İlkgun salih
17.01.2023 18:07
Altının dışında bir aday gerek İlker başbuğ olabilir,satılmaz alınmaz ve kandirilmaz  
 
C.K.
17.01.2023 17:20
Eğer aday Kılıçdaroğlu ise seçim yapılmasına gerek yok. Kazanan belli. İktidarın koltuk hırsından bahseder eleştirir ama o koltuk için defalarca kaybettiği halde hala 'koltuğa ben oturacağım' der.  
 
Cabbar Yayın
17.01.2023 17:15
Mansur Yavaş aday olsun.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.