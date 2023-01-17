Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı" tartışmalarına ilişkin "Henüz resmi olarak açıklanmasa da görünürde aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ortak aday mı çoklu aday mı tercih edileceği ve Cumhur İttifakı'nın konuya ilişkin masanın liderlerine eleştirileri sürerken, kamuoyu merakı da giderek artıyor. Gündemden düşmeyen konuya ilişkin son olarak, CHP kanadından dikkat çeken bir yorum geldi.

Fox Tv'de 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programının konuğu olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, aday tartışmalarıyla ilgili bir soruya "Henüz resmi olarak açıklanmasa da görünürde aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" şeklinde yanıt verdi.