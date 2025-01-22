Şener Şen'den Galatasaray mesajı

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın maçını usta oyuncu Şener Şen izledi. Karşılaşma öncesinde Şener Şen, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

"GALATASARAY BU SENE ÇOK İYİ"

Divan kurulu üyesi olduktan sonraki ilk maçının Dinamo Kiev mücadelesi olduğunu söyleyen 83 yaşındaki usta sanatçı, “Evet ilginç bir maç seyredeceğiz. Benim divan kurulu üyesi olduktan sonraki ilk maçım. İnşallah kazanırız. Başarı bizimle olur” yorumlarında bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sene çok iyi ilerlediğini de ifade eden Şen, “Galatasaray’a söyleyecek bir laf yok. Bu sene çok iyi. İnşallah bu hep devam eder” diye konuştu.

"OKAN BURUK BAŞARILI"

Maçı RAMS Park'ta izleyen Şener Şen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da açıklamalarda bulundu. Şen, “Onu eleştirecek ya da bir şey söyleyecek kadar teknik bilgiye sahip değilim. Ama takım ortada, demek ki başarılı” ifadelerini kullandı.