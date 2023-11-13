Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Bu sabah Burdur'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Söz konusu depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Göller bölgesindeki tektonik hareketlilik işareti olarak Burdur gölü ve Acıgöl arasındaki sırtta olan 4 küsürlük deprem meydana geldi. Bu deprem bölgedeki aktiviteyi göstermektedir." dedi.

4.4'lük Burdur'un kuzeyinde gerçekleştiğini belirten Üşümezsoy, söz konusu depremin konumunu "Acıgöl çöküntüsü ile Burdur çöküntüsü arasındaki sırtın içinde, ikincil bir çöküntü olan bir fayda oluşmuş bir depremdir" sözleriyle açıkladı.

4'ün üzerinde gerçekleşen bu depremin "çok önemli bir deprem olmadığına" dikkat çeken Prof. Üşümezsoy, bu depremin kuzeyde Isparta fay hattı güneyde ise Denizli Acıpayam fay hattı arasındaki aktiviteye gösteren bir olgu olduğuna değindi.

"DEVAMLILIK GÖSTERMEYEN BİR FAY"

Söz konusu depremin Rodos-Fethiye fay hattının devamı olarak görülen fakat böyle bir devamlılık göstermeyen bir fay hattında olduğunu belirten Üşümezsoy "Bu model Rodos'tan, Fethiye'den, Isparta'ya doğru giden bir fay hattıdır. Antalya büklümünü oluşturan bir fay görünmektedir. O yüzden haritada görüldüğü gibi yersel normal faylarla oluşmuş gerilmeli bir kuşaktır. Menderes kuşağı Ege'deki Kuzey-Güney yönlü geriliminin bölgede yaklaşık Kuzeybatı Güneydoğu gerilmeli bir fay hattında yer almaktadır. Bu da Denizli ve Gediz fay hattı ile kuzeyde ise Simav ve Kütahya - Afyon fay hattı arasındaki bölgeyi kuzeybatı Güneydoğu gerilimli bir yapıyı göstermektedir." dedi.

"AYNI TEKTONİK REJİMDELER"

"Bu bölgenin Güneydoğu kenarında ise Akdeniz'den gelen ve Antalya körfezini aşan fay hattı söz konusudur. Bu fay hattında da Kumluca çöküntü alanı aktif depremlerin oluşturduğu bir yapıdır. Korkuteli'nde olan 4.5'lik depremde bu fay hattının etkisindedir. Yani kuşak olarak Korkuteli ile olan depremler bu Burdur kuzeyinde olan deprem aynı tektonik rejim içerisinde bulunmaktadır."