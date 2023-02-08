Celal Şengör ve Naci Görür'den sonra Şener Üşümezsoy da büyük depremin nerede olacağını açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçı sarsıntılar ve yaşanabilecek depremler hakkında Yeniçağ'a konuşan Prof. Dr. Yener Üşümezsoy, Adana hattına dikkatleri çekti. Adana hattının stres yüklendiğini belirten Üşümezsoy, sıradaki depremin o hatta olabileceğini vurguladı.

'ADANA HAVZASI STRES YÜKLENDİ'

''Dün kırılan Sürgün-Ceyhan hattı kırılan ikinci faydı. İlk fay ise Pazarcık-Adıyaman-Gölbaşı fayıydı. Bundan sonraki deprem stresinin güneye yani Ölüdeniz-Akdeniz-Kıbrıs fayına olabileceğini vurguladık. Göksun-Andırın hattında da bir riskin olduğunu söyleyebiliriz. Elbistan bloğu batıya doğru kayarak depremi oluşturmuştu. Elbistan-Afşin bloğunun batıya doğru kayması Adana Havzasını, kuzeyden gelen fayları stres yükledi. Elbistan bloğunun kuzeyindeki Sarız fayı, Adana havzasına doğru ilerleyen bir stres yaratıyor. Bu artçı depremlerin yöneleceği kesin. Diğer taraftan ise Amanos bloğunun doğu kesiminde olan bu deprem, Amanos bloğunun batı kesimindeki Osmaniye çukur alanı ve İskenderun çukur alanındaki çökmelere sebep olacak depremlerin olacağını vurgulamak gerekir. Bu anlamda Adana havzasının güneyindeki İskenderun ve Osmaniye bölümü gibi kuzeyindeki alandan gelen bölgeler de stresle yüklenmiş durumdadır.''

''Elbistan depreminde Nurhak-Afşin bloğu batıya doğru kayarak, yani Adana üzerine doğru kayarak Göksun-Ceyhan hattına stres yükledi. Onun kuzeyindeki fay olan, Tufanbeyli fayı da, Kayseri bloğuna doğru, Adana’ya doğru yer alan faylara stres yüklediğini görüyoruz.

Adana’nın kuzeyinden gelen, Adana’ya doğru olan faylar hat olarak Göksun, Çardak ve Ceyhan fay hattıdır. Bu fay hattı bu depremde kırılan Elbistan fayının Adana’ya doğru giren kesimidir ve artçıların burada yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.

Saimbeyli-Feke fay hattı ise, Andırın-Elbistan bloğunu kuzeyden sınırlayan bir fay hattıdır ve bu fay hattının kuzeyindeki blok güneye ve Adana’ya doğru ilerleyen bir hareket göstermektedir. Sarız-Saimbeyli fay hattı olarak bu faylar Adana’ya doğru ilerleyen faylardır. Bu depremden stres yüklenen faylar bunlardır. Bundan sonraki artçılar bu alanda olabilir.''

‘ADANA DEPREM RİSKİ TAŞIYOR’

''Sarız, Tufanbeyli, Saimbeyli gibi fay sistemleri çatallanarak Adana Havzasına giren faylardır. Birincil ağırlıkta olan ilk sistem Göksun yüksek stresle yüklenmiş, onu dıştan çeviren ikincil sistem ise Saimbeyli, Tufanbeyli, Sarız fayları olarak Kayseri bloğunun Adana’ya doğru ilerleyerek Adana’nın deprem riski taşımasına sebep olmaktadır.

Diğer bir stres alanı ise Ovacık fayı ve onunla bağlantılı kuşaktır. Bu sebeple Yedisu fayı bu depremden etkilenebilir. Ovacık fayı da bu stresin içindedir. Malatya’dan Ovacık’a giden bu hat da risk taşıyan bir hattır.

Arap plakası doğuya doğru kayıyor. Bu Adıyaman, Gölbaşı ve Pazarcık kırılmasını yarattı. Bundan sonraki deprem Çelikhan’dan Doğanşehir, Elbistan, Çardak, Göksun, Andırın hattı. Bu kızak boyunca Malatya ve Afşin bloğu batıya doğru kayıyor. Yani Adana’ya doğru giden kesim. Kayseri, Sarız, Tufanbeyli, Saimbeyli fayları ise Adana’ya doğru kaymaktadır. Bu anlamda kat katlı bir kızak şeklinde bir Toros bloğu parçalar halinde batıya ve güneybatıya doğru ilerleyerek, Çukurova Havzası’nın içine doğru akmaktadır.''

CELAL ŞENGÖR VE NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, bir modelleme ile iki büyük depremin nasıl meydana geldiğini anlattıktan sonra Adana ve Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Şengör, ''Adana, levhaların hareketi yüzünden hem sıkışıyor hem Doğu batılı açılıyor. Dolayısıyla Adana, Akkuyu oraların hepsinde bir tehlike var. Ama bu yarın olacak diye bir şey yok. Hangi şekilde enerjinin boşalacağını bilemiyoruz'' dedi.

Prof. Dr. Naci Görür ise, 10 ilin etkilendiği depremlere ilişkin olarak, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.