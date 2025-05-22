Şener Üşümezsoy Naci Görür'e demediğini bırakmadı! 'Söylediği hiçbir senaryo çıkmadı'

Üşümezsoy, Görür’ün 1999’dan bu yana öne sürdüğü hiçbir senaryonun gerçekleşmediğini iddia etti.

MARMARA DENİZİ’NDE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında önceki gün saat 23.36’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8.16 kilometre olarak bildirildi. Sarsıntı İstanbul’un çeşitli bölgelerinde hissedildi.

“6.2’LİK DEPREM BÖLGEDEKİ TÜM STRESİ BOŞALTTI”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da yaşanan son depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2024’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki önemli bir fay parçasını kırdığını belirten Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu deprem, yaklaşık 30 kilometrelik bir fay segmentini kırdı. Silivri açıklarından başlayan bu fay, Kumburgaz açıklarında sona eriyor. Yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alan, 10 kilometre derinliğe kadar 30 santimetre yer değiştirdi. Sonrasında yaşanan 4.0 ve 5.0 büyüklüğündeki sarsıntılar, bu kırılmanın uç noktalarında meydana gelen artçılardır.”

Üşümezsoy ayrıca, Kumburgaz ile Küçükçekmece arasında varsayılan ikinci bir fay hattı bulunmadığını ve bu bölgede artçı sarsıntıların gözlemlenmemesinin bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

“SİLİVRİ-YEŞİLKÖY-ADALAR HATTINA STRES AKTARILMADI”

Üşümezsoy, depremin ardından stresin diğer hatlara aktarılmadığını savunarak, “Silivri, Yeşilköy, Adalar hattına herhangi bir stres aktarımı olmadı. Bu da 6.2’lik depremin ardından bölgede biriken tüm stresin boşaldığını gösteriyor,” dedi.

“NACİ GÖRÜR’ÜN SENARYOLARI GERÇEKLEŞMEDİ”

Şener Üşümezsoy, son olarak Prof. Dr. Naci Görür’ün geçmişten bu yana yaptığı açıklamalara yönelik eleştirilerde bulundu. Görür’ün 1999 yılından bu yana Marmara Denizi’nde 7 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediğini anımsatan Üşümezsoy, “Söylediği hiçbir senaryo çıkmadı. 7-7.5 dediler, olmadı” ifadelerini kullandı.