Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Kadıköy Moda'da iki kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Yayınlanan videoda Üşümezsoy'un "beklemediğim anda tekme attılar" dediği açıkça duyuldu.

Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı

İstanbul Havadis'te yer alan bilgilere göre; Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.

Videoda olayın şokunda olan Prof. Üşümezsoy ve çevre halkı göründü.

Üşümezsoy'un yanına koşarak gelen bir kişi kaçan iki kişiyi göstererek "Şu iki kişi mi?" diye sordu.

Yine Üşümezsoy'un yanına yaklaşan bir kadın "öğrenciniz falan mıydı efendim" diye sordu. Arkadan ise "Hocam cebinizi falan mı çaldılar" diye sordu. Üşümezsoy ise videoda "Hayır, hiç ummazdım bir anda oldu” dedi ve telaşlı bir şekilde yürüdüğü görüldü.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY YALANLADI

YENİÇAĞ'a konuşan Şener Üşümezsoy, "yok öyle bir saldırı olayı" dedi.

Üşümezsoy, "Bu bölgede yaşayan çocuk uzaktan gelerek şakayla karışık bir atlama yaptı. Ben depreme karşı 'yok' diyorum diye böyle yapıyorlar. Bana karşı saldırı falan yok. Küçük bir şaka yapıldı. Ben tekvandocu, kickbokscuyum diye bana tekme atacak gibi yaptı" dedi.

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Ayrıntılar geliyor...

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