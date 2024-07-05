Şenes Erzik küplere bindi

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynanan maç sonrası sevinci sırasında bozkurt hareketi yapan milli futbolcu Merih Demiral'a iki maçlık ceza verdi.

Cezanın duyurulmasının ardından, UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Komitesi üyesi olan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, "Eğer UEFA'da görevli olsaydım, bu soruşturmanın başlatılmasına izin vermezdim. Soruşturma ve ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın nasıl bir tutum sergilediğini ve bu kararın alınmasını nasıl engelleyemediğini merak ediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.