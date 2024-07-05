Şenes Erzik küplere bindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şenes Erzik küplere bindi

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın Merih Demiral olayında etkisiz kalması Şenez Erzik'i adeta çıldırttı.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynanan maç sonrası sevinci sırasında bozkurt hareketi yapan milli futbolcu Merih Demiral'a iki maçlık ceza verdi.

Cezanın duyurulmasının ardından, UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Komitesi üyesi olan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, "Eğer UEFA'da görevli olsaydım, bu soruşturmanın başlatılmasına izin vermezdim. Soruşturma ve ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın nasıl bir tutum sergilediğini ve bu kararın alınmasını nasıl engelleyemediğini merak ediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

İlgili Haberler
UEFA'nın Merih Demiral kararı belli oldu. TFF'den flaş hamle
UEFA'dan Merih Demiral'a şok ceza. Skandal karar
Son Haberler
İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu Ekonomi
İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi Dünya
Yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü. Nedenini duyanlar ‘Böyle anne olmaz olsun’ dedi
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti Dünya
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu Yerel Haberler
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu
Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik Ekonomi
Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi Gündem
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi Gündem
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi