Şenkaya’da duygu dolu düğün: Başkanın kızı evlendi!

Aydan - Görbil Özcan’ın kızı Candan Özcan Çalışır, Ağrı Vali Yardımcısı Malik Çalışır ile Şirankes Mesire Alanı’nda düzenlenen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.

Candan Özcan Çalışır - Malik Çalışır çiftinin nikâhını kıyan Belediye Başkanı baba Görbil Özcan, törende duygusal anlar yaşadı.

Ailesi ve damadın ailesi adına tüm konuklara teşekkür eden Başkan Görbil Özcan, “Bugün kıymetli can evladım, kızım Gonca ile Melik Çalışır evlatlarımızın hayatının en özel günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Hem bir baba olarak hem de bir yerel yönetici olarak böyle bir kalabalık ve kıymetli topluluğu burada görmekten, evlatlarımın nikahını kıymaktan büyük onur duyuyorum. Kıymetli Kızımla kıymetli damadımın birlikteliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah, tüm evlatlarımıza böyle güzel yuvalar kurmayı nasip etsin. Evlatlarıma ömür boyu mutluluklar diliyorum” diyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

Candan Özcan Çalışır - Malik Çalışır çiftinin düğün törenine Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Ağrı Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Başaran, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Göle Belediye Başkanı İlhan Gületkin, Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Bingöl MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, Dönem Baro Başkanı Av. Faruk Terzioğlu, Prof. Dr. Durkaya Ören, Kocaeli Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Şenkaya Köy Dernek Federasyon Başkanı Osman Şeker, Avrupa İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Ahmet Can Koçak, İş Adamı Şenyurt Topal, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımlı düğün, duygu dolu anlara sahne olurken, gece havai fişek gösterisiyle genç çiftin mutluluğu herkese yansıdı.