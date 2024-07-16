Şenol Fidan Batman'da çok mutlu

TFF 2. Lig'de yer alan Batman Petrolspor'da gözler yeni sezona çevrildi.

Teknik Direktör Şenol Fidan Erzurum’dan sonra Doğu’da ikinci görev yerinin Batman olduğunu söylerken yeni sezon öncesinde futbolseverlerin sabırlı olmasını talep etti.

Teknik Direktör Fidan, "Lig uzun bir maraton. Oluşturduğumuz güçlü kadroda hedefimiz, bir an önce uyumu sağlamak ve hepimizin beklentisi olan bir üst ligin şampiyonluğunu yaşamak" ifadelerini kullandı.

"DOĞU'YU BİLİYORUM"

Süper Lig'de bazı takımlarda teknik direktörlük yapan Şenol Fidan, bu sezon çalıştırdığı Batman’ın 2. Lig temsilcisi Petrolspor için de umutlu konuştu. Geçen sezon şampiyon olan ekipten birçok futbolcunun sözleşmesinin sona ermesiyle yeni bir ekip oluşturmak zorunda kaldıklarını ifade eden Fidan, "Her şeyden önce severek bölgenin sıcak ili Batman’a geldim.

Doğu’yu biliyorum. Daha önce de Erzurumspor’da çalıştım. Bu kez adresim Batman oldu. Futbolun ön planda olduğu Batman’da beklentilerin ne kadar büyük olduğunu da biliyorum. Yeni bir ekip oluşturduk. Uyum dönemine ihtiyacımız var. Onu da Kızılcahamam ve Bolu kampında yapacağımız hazırlık maçlarında sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

ŞENOL FİDAN KİMDİR?

Şenol Fidan, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve profesyonel futbol kariyerinde defans mevkiinde oynamıştır. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde, üç yıl üst üste Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluk kadrosunda yer almıştır. 2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, 20 yıl boyunca çeşitli kulüplerde teknik direktör olarak görev yapmıştır. Halen Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapmaktadır.

ŞENOL FİDAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine 1986 yılında Boluspor'da başlamış ve 2002 yılına kadar birçok kulüpte defans oyuncusu olarak görev almıştır. 16 yıl süren kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Oynadığı takımlar şunlardır:

Boluspor (1986-1988)

Beşiktaş (1988-1993)

Gaziantepspor (1993-1995)

Çanakkale Dardanelspor (1995-1997)

Eskişehirspor (1997-1998)

Karşıyaka (1998)

Pendikspor (1998-2002)