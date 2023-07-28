Şenol Güneş düz mantığın babası Aristo gibi konuştu. Herkesi kurtaracak açıklama

Editör: Hamza Özalkuş

Maç içi değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Sezonun ilk maçı. İyi çalışan oyuncularımızı 90 dakika içinde göreceğimiz maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip 2 maç oynadı. Onlar da bayağı zorladılar. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyun hakimiyeti iyiydi. Tüm oyuncular elinden gayreti gösterdi, tebrik ediyorum. Seyirci de bizi yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için avantajlı bir skor oldu. 2-0'dan sonra 2-1'e gelmek, iyi olmadı. Biz 3. golü bulmak istiyorduk. Biraz tempo düştü, bunu da doğal karşılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

''HATAMIZ OLACAK AMA SUÇUMUZ OLMAYACAKTIR''

Ceyhun Kazancı'nın ayrılığına değinen tecrübeli teknik adam, ''Bir iş yaparken hatamız olacaktır ama suçumuz olmayacaktır. Bu yönetim ve taraftar için de geçerli. Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Tek üzüldüğümüz çalışan bir arkadaşımızın ayrılması oldu.'' şeklinde konuştu.

Bu açıklama sosyal medyada 'yönetime bir mesaj' olarak algılandı ve gündeme oturdu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Rebic olabilir, olmayabilir. Transfer, idmana çıkana kadar oyuncu bizim değil."

"Transferde Türk oyuncularla ilgili düşüncemiz var. Ama bize iş olsun diye alacağımız Türk oyuncu yok. Direkt oluyorsa, mevkisinin en iyisiyse en iyisiyle onu da almak isteriz. Belki mavi kartla alırız. Ondan sonra kırmızı kart gösterirler bize. Kartlara girdik bu ara, bugün sarı kart görmedik."

"Ghezzal'ı bugün gördüm, daha iyi. Çok ciddi görünmüyor. Üzüntü verici oldu, o da oynayabilirdi. Bir an evvel dönmesini istiyoruz"