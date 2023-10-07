Şenol Güneş gitti Ceyhun Kazancı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta görevinden daha önce ayrılan ve yaptığı transferler eleştirilen eski sportif direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'in istifasının ardından ortaya çıktı.

Ceyhun Kazancı, Fanatik'teki habere göre son günlerde tartışmalara neden olan ön libero Jean Onana ile ilgili “Kamerunlu oyuncuyu Lens’ten 4.8 milyon euroya alırken, yönetim ve teknik ekiple birlikte karar verdik. Görüyorum ki Onana’ya fazla şans tanımayan yetkililer, transfer kararını hiç üstlerine alınmıyorlar. Onana’nın arkasında kimse durmuyorsa ben buradayım. Sözlerimin ve kararımın arkasındayım” dedi.

Kazancı şöyle devam etti:

“Onana savunmanın önünde, defansif özellikleriyle bilinen bir oyuncuydu. Ofansif görevlerde üst düzey performans beklenemezdi. Bordeaux, önceki yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı bulunca Onana’yı Lens’e sattı. Oradan da ihtiyacımıza uygun görerek biz aldık."