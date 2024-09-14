Şenol Güneş ilk maçını 2 şampiyonluk yaşadığı takıma karşı oynayacak

Süper Lig’in 5. haftasında Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi farklı bir hikayeyi de barındırıyor. Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, böylece ilk maçını 2 şampiyonluk yaşadığı eski takımına karşı oynayacak.

Trabzonspor’un efsane isimlerinden Şenol Güneş, bordo mavili kulüpte teknik direktör olarak 5. dönemine başladı. Tecrübeli teknik adamın gelişi kentte büyük bir sevince neden oldu. Güneş, imza töreninde yaptığı açıklamada yeniden Trabzon’a gelmesinden ötürü yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ’TA 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor’da önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş 2015 yılında Beşiktaş’a imza attı. Siyah beyazlılarda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Avrupa’da da önemli başarılara imza attı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynarken, yarı final biletini Lyon’a karşı penaltılarda kaybetti.

Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarı yakalayan Beşiktaş, grupları hiç yenilmeden bitiren ilk ve tek Türk takımı olma başarısını gösterdi. Beşiktaş, o sezon şampiyonlar Ligi’nde 2. turda Alman devi Bayern Münih’e elendi. Güneş, 2019 yılında siyah beyazlılardan ayrılarak Milli Takım'ın başına geçti.

İKİ TAKIM ARASINDA SÖZ DÜELLOSU YAŞANDI

Şenol Güneş’in Trabzonspor’a dönüşü sonrası ilk maçını Beşiktaş’a karşı oynayacak olması maçı farklı bir havaya soktu. Öte yandan iki kulüp arasında söz düellosu yaşandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Şenol Güneş’in Trabzonlu olduğuna dikkat çekerek, “Ben Şenol Hoca'nın içten gönülden Beşiktaş'a da sevgi dolu olduğuna, saygı duyduğuna çok eminim. Ama Trabzonlu, Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu dönem kabul etti ve orada görev alıyor. Umut ederiz, gideriz kazanırız. Şenol Hoca'ya çifte mutluluk yaşatırız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Vardar’a cevap vererek Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta sadece profesyonel olarak şampiyonluk yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Beşiktaş maçının Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz.

Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde böyle bir söyleme gerek yok. Böyle söylemler olunca cevap geliyor, bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir."

ŞENOL GÜNEŞ SONRASI TAKIMIN HAVASI DEĞİŞTİ

Öte yandan Şenol Güneş’in Trabzonspor’a dönüşü sonrası takımda havanın değiştiği öğrenildi. Güneş ile çalışan oyuncuların birbirleri ile uyumunun arttığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın zaman zaman çift antrenman koyması oyuncuları memnun ederken bu çalışmalar ile fizik durumun artması hedefleniyor. Şenol Güneş’in takıma dokunuşunun etkileri Pazar günü oynanacak zorlu maçta gözler önüne serilecek. Tecrübeli teknik adam, hızlı dokunuşlar ile oyuncular üzerindeki etkisi ile biliniyor.