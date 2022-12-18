Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması. Şenol Güneş istediğini söylemişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Takımımda görmek isterim" dediği Kayserisporlu Onur Bulut'la ilgili açıklama geldi.

Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'la ilgili bir soru üzerine "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok. Onur ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" dedi.

Ali Çamlı, Galatasaray'ın ilgilendiği haberleri çıkan kalecileri Bilal Bayazit için, "Galatasaray'ın Bilal Bayazit için girişimi olmadı" diye konuştu.