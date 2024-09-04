Şenol Güneş Trabzon'u salladı. Gelir gelmez mesajı verdi

Trabzonspor camiası için tanıdık bir isim olan Şenol Güneş, beşinci kez Trabzonspor teknik direktörlüğü görevine getirildi. Güneş, kente geldi ve havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş, “Trabzon’a yeni gelmiyorum, ama değişik duygularla buradayım. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benim öncesinde Abdullah Hoca ile başarılı işler yapmıştı. Son maçta ise İhsan Hoca görev almıştı. Yeni bir dönem başlıyor. Yönetim kurulu ve başkan benimle görüşmek istedi, ‘gel’ dediler ve ben de geldim. Şimdi durum değerlendirmesi yapacağız. Trabzon’u iyi tanıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz, ancak travmaları atlatıp yeni bir takım oluşturarak başarılı bir performans sergilemek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, “Sözle ifade etmek doğru değil, ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Gençliğimde heyecanımı kontrol etmek zordu. Şimdi ise duyguların mantıkla birleşeceği bir dönemdeyiz. Umarım beklentilere cevap verebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.” şeklinde de ekledi.