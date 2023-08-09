Şenol Güneş yüzünden Al Nassr Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edebilir

Beşiktaş taraftarının çok istediği Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde açıklamasında, "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey" şeklinde konuşmuştu.

''AL NASSR'DA MUTLUYUM''

Bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talisca, "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadım. Al Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl uzattım. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

AL NASSR FIFA'YA BAŞVURABİLİR

Suudi Arabistan ekibinin Beşiktaş ve Güneş hakkında FIFA'ya "transfer için ayartma" başvurusunda bulunabileceği kaydedildi. Başvuru halinde FIFA'nın siyah- beyazlılardan savunma isteyebileceği aktarıldı.

(Kaynak: Milliyet)