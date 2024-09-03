Şenol Güneş'in gelir gelmez istediği ilk şey ortaya çıktı

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Şenol Güneş'in gelir gelmez istediği ilk şey ortaya çıktı

Trabzonspor'a imza atan teknik direktör Şenol Güneş, göreve gelir gelmez iki bölgeye transfer istedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Bordo-mavili ekipte 5. dönemini geçirecek olan Şenol Güneş için, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık." dedi.

İLK İSTEDİĞİ ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Trabzonspor'a imza atar atmaz çalışmalara başlayan Şenol Güneş'in yönetimden istediği ilk şey ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 8 numara ve kanat forvet transferi istedi.

2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde bitecek.

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