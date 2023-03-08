Şenol Güneş Cenk Tosun'a yapılan teklif hakkında konuştu

Beşiktaş, yaptığı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

''CENK'İ DE KULÜBÜ DE MAĞDUR ETMEYİZ''

MLS takımlarından Chicago Fire, geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun'a teklif yaptı.

Bu transfer teklifi hakkında konuşan Güneş, "Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz." dedi.

PLAY-OFF AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, ayrıca Süper Lig play-off iddiası hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Play-off, puan silme, puan kazandırma... Bunlar önceden planlanan durumlardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ancak olağanüstü bir durum olduğu için, saygıyla karşılıyoruz. Bunun yanında ortak karar alınmalı. Fikirler dinlenip, doğru karar alınmalı." ifadelerini kullandı.