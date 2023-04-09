Şenol Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması. Yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

"SÜRPRİZE İZİN VERMEMEMİZ GEREKİYORDU"

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Kağıt üstünde biz favoriydik. Sürprize izin vermememiz gerekiyordu. Oyuna iyi başladık. Rakip iyi çıkışlar yaptı. O dönemde bocaladık. Cenk'in çıkışıyla bu devam etti. Kısa sürede toparlanıp 1-0'dan 3-1 öne geçmek olumluydu. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yaptı." açıklamasında bulundu.

REDMOND'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Beşiktaş'ın maçtaki son golünü kaydeden Nathan Redmond'ın performansıyla ilgili Şenol Güneş şunları söyledi; "Çalışan oyuncuların değerleri yükselir. Bütün oyuncular için gerekli. Tebrik ediyorum. 11 dışında kalan oyuncular performansının altında kaldığında burada olmasının bir anlamı yok."

CENK'İN SAKATLIĞI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Şenol Güneş, Cenk'in sakatlanması üzerine "Şu anda Dele Alli'yle ilgili herhangi bir şey yok. Cenk sakatlandı. Ne kadar sürer bilmiyorum. Diğer taraftan oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Çarşamba günü de çok önemli bir maçımız var. Bu maça özveriyle hazırlanmamız gerekiyor. Futboldan daha önemli bir durum. Atletico Madrid'e geldikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarları bu maça bekliyoruz. Hem güzel bir maç izlemek için hem de depremzedelere destek olmak için maça bekliyoruz" cümlelerini kullandı.

DELE ALLİ HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan Şenol Güneş, ikinci kez sorulan Dele Alli'nin sezonu kapattığına ilişkin çıkan haberlere cevap verdi. Güneş "Şu anda onu konuşacak durumda değiliz. Onu pas geçtim. Hayırlısı olsun. Bütün oyuncularımız önemli oynayan, giden. Ben de dahil hepimiz kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz önemli olan takımın, kulübün iyi olması" ifadelerini kullandı.