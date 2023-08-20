Şenol Güneş'ten Pendikspor maçı öncesi yeni transferle ilgili flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonunda kendi sahasındaki ilk maçını bu akşam Pendikspor'la yapacak.
Beşiktaş Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam yapacak.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Pendikspor maçı öncesi yeni transfer Rashica ile ilgili kararını verdi.
Güneş'in İngiltere'den hazır gelen Rashica'yı ilk 11'de görevlendirmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.
Pendikspor'un beklenen 11'i de şöyle:
Burak, Nuno, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem, Thuram.