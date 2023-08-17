Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında bu akşam Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör Güneş 11'i belirledi. Maç şifresiz ekrana gelecek.

Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Azerbaycan ekibi Neftçi’yle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz deplasmandaki ilk maçı Aboubakar, Muleka ve Salih'in golleriyle 3-1 kazanmıştı. Siyah beyazlı takıma Beşiktaş Stadı'ndaki maçta beraberlik ve tek farklı mağlubiyet bile yetecek.

Saat 21.00'de başlayacak maçı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Güneş'in Rebic'i ilk 11'de görevlendirmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın ilk 11'i şöyle:

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Salih, Amir, Gedson, Rebic, Aboubakar

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