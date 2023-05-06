Şenol Güreş'ten flaş karar. Antalyaspor Beşiktaş 11'leri belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu akşam Antalya'da oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi son kararını verdiği ve sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.
Siyah beyazlı takım dün akşam Antalya'ya giderek kampa girmişti. Şenol Güneş, Antalya kafilesine şu futbolcuları almıştı:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Onur Bulut
Cenk Tosun
Vincent Aboubakar
Atiba Hutchinson
Nathan Redmond
Kerem Atakan Kesgin
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Berkay Vardar
Welinton Souza Silva
Arthur Masuaku
Romain Saiss
Semih Kılıçsoy
Jackson Muleka
Alexandru Maxim
Demir Ege Tıknaz
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Tayfur Bingöl
Bu akşam Corendon Airliens Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.
Güneş'in sahaya şu 11'i süreceği belirtildi:
Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Redmond, Necip, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar.
Antalyaspor'un muhtemel 11'i de şöyle:
Leite, Cemali, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson.